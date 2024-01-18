Подмосковье 18 января 2024, 17:39 Аварийный дом снесли в поселке Октябрьском в Люберцах Мособлархитектура

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Еще один аварийный многоквартирный дом снесли в Подмосковье. Он находился на улице Пролетарской в рабочем поселке Октябрьском в Люберцах.

Как рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко, здание было построено в 1936 году, его площадь превышала две тысячи квадратных метров. Основные элементы постройки были в плохом состоянии и были частично разрушены.

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«В связи с моральным и физическим износом объект был признан аварийным и подлежащим сносу. В начале 2023 года произведены все необходимые мероприятия по переселению жильцов. Затем произведен демонтаж сооружения. В настоящий момент работы по сносу завершены, территория свободна от аварийного объекта, строительный мусор вывезен и утилизирован», — сказал он.

Мособлархитектура Мособлархитектура Мособлархитектура Мособлархитектура

Сейчас администрация округа рассматривает перспективы использования освобожденного участка.

Всего в Люберцах выявили 224 аварийных дома. Достроили или снесли 114 из них.

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