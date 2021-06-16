Аварийный дом 1950-х годов снесли в Павловском Посаде

Аварийный многоквартирный жилой дом № 7/1 снесли в Павловском Посаде. Он находился на Корневской улице. Его построили еще в 1950-х годах.

Как подчеркнул министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко, у двухэтажного дома была непростая история. В прошлом веке здесь располагался клуб, а затем — общежитие.

Позднее здание стало многоквартирным жилым домом. Однако он не раз подвергался пожару.

«Со временем от здания остались только стены, перегородки и балки перекрытия», — рассказал Гордиенко.

В результате специалисты приняли решение ликвидировать и расселить этот дом.

В 2013 году после обрушения балки перекрытия дом признали аварийным и подлежащим сносу. Жильцов расселили Владислав Гордиенко.

В ближайшее время на соседних землях запланировали снести расположенные рядом хозяйственные постройки.