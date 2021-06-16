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    16 июня 2021, 11:25

    Аварийный дом 1950-х годов снесли в Павловском Посаде

    Анастасия Аброськина, Анастасия Сазонова

    Аварийный многоквартирный жилой дом № 7/1 снесли в Павловском Посаде. Он находился на Корневской улице. Его построили еще в 1950-х годах.

    Аварийный дом 1950-х годов снесли в Павловском Посаде | Изображение 1

    Как подчеркнул министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко, у двухэтажного дома была непростая история. В прошлом веке здесь располагался клуб, а затем — общежитие.

    Позднее здание стало многоквартирным жилым домом. Однако он не раз подвергался пожару.

    «Со временем от здания остались только стены, перегородки и балки перекрытия», — рассказал Гордиенко.

    Аварийный дом 1950-х годов снесли в Павловском Посаде | Изображение 2

    В результате специалисты приняли решение ликвидировать и расселить этот дом.

    В 2013 году после обрушения балки перекрытия дом признали аварийным и подлежащим сносу. Жильцов расселили

    Владислав Гордиенко.

    В ближайшее время на соседних землях запланировали снести расположенные рядом хозяйственные постройки.