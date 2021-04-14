Аварийный дом 1958 года постройки снесли в Клину

Обветшавший жилой дом снесли в Клину. Его построили еще в 1958 году, а в 2021-м признали аварийным. Отсюда ранее переселили 31 человека.

В Клину снесли многоквартирный жилой дом № 3 на Колхозном проезде, уточнил председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко. Объект ликвидировали, снесли хозяйственные постройки, а земельный участок расчистили от строительного мусора Владислав Гордиенко. Освободившуюся там землю благоустроят с учетом пожеланий жителей соседних домов. За последние три года в Клину обнаружили 104 незавершенных постройки. Из них 47 оказались самовольными. Уже снесли или привели в порядок 65 объектов. Работу продолжат.