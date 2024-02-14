14 февраля 2024, 14:11
Аварийный дом снесли в деревне Губино
Старый аварийный дом демонтировали в Орехово-Зуевском городском округе. Здание 1957 года постройки находилось на Луговой улице в деревне Губино.
«Двухэтажное здание площадью порядка 470 квадратных метров признано аварийным и подлежащим сносу. Жильцов восьми квартир расселили, после чего дом демонтировали. В настоящее время участок свободен от аварийного объекта, строительный мусор утилизирован», — рассказал министр Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Администрация городского округа рассматривает разные варианты использования земельного участка.
В Орехово-Зуеве выявили 323 объекта незавершенного строительства. Достроили, привели в порядок или снесли уже 248 из них, что составляет 77% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.
Губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом. По его словам, где-то нужно сносить недострои и ветхие здания, где-то — своевременно выставлять на аукцион площадки для бизнеса. Все это влияет на экономическое благополучие и порядок в регионе.
Орехово-Зуево
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