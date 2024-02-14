Подмосковье 14 февраля 2024, 14:11 Аварийный дом снесли в деревне Губино пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области

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Старый аварийный дом демонтировали в Орехово-Зуевском городском округе. Здание 1957 года постройки находилось на Луговой улице в деревне Губино.

«Двухэтажное здание площадью порядка 470 квадратных метров признано аварийным и подлежащим сносу. Жильцов восьми квартир расселили, после чего дом демонтировали. В настоящее время участок свободен от аварийного объекта, строительный мусор утилизирован», — рассказал министр Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области

Администрация городского округа рассматривает разные варианты использования земельного участка.

В Орехово-Зуеве выявили 323 объекта незавершенного строительства. Достроили, привели в порядок или снесли уже 248 из них, что составляет 77% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом. По его словам, где-то нужно сносить недострои и ветхие здания, где-то — своевременно выставлять на аукцион площадки для бизнеса. Все это влияет на экономическое благополучие и порядок в регионе.