14 сентября 2023, 13:15
Аварийный дом снесли на улице Семашко в Мытищах
Аварийный дом на улице Семашко в Мытищах снесли. Участок освободили от застройки, на его месте проведут благоустройство.
Как рассказали в Мособлархитектуре, двухэтажное здание было в ветхом состоянии, степень износа его конструкций составляла 80%. Его признали аварийным и подлежащим сносу.
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Всего в Мытищах выявили 307 недостроев, из которых 181 уже привели в порядок.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
Мытищи
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