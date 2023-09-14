Подмосковье 14 сентября 2023, 13:15 Аварийный дом снесли на улице Семашко в Мытищах Мособлархитектура

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Аварийный дом на улице Семашко в Мытищах снесли. Участок освободили от застройки, на его месте проведут благоустройство.

Как рассказали в Мособлархитектуре, двухэтажное здание было в ветхом состоянии, степень износа его конструкций составляла 80%. Его признали аварийным и подлежащим сносу.

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Всего в Мытищах выявили 307 недостроев, из которых 181 уже привели в порядок.

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