Подмосковье 15 февраля 2024, 14:59 Аварийный дом снесли на улице Карла Маркса в деревне Губино

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Еще один аварийный дом снесли в Орехово-Зуеве. Это здание жилого дома на улице Карла Маркса в деревне Губино.

Как рассказали в Мособлархитектуре, здание построили в 60-х годах прошлого века. Его общая площадь превышала 150 квадратных метров. Из-за сильного износа дом признали аварийным и подлежащим сносу.

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«В рамках адресной программы Московской области „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области“ была проведена процедура по расселению четырех жилых помещений. После чего в 2023 году был выполнен демонтаж дома. В настоящее время участок свободен от аварийного объекта, строительный мусор утилизирован», — сказал глава ведомства Владислав Гордиенко.

Мособлархитектура Мособлархитектура Мособлархитектура Мособлархитектура

В ближайшее время администрация округа примет решение по использованию освободившегося участка.

Всего в Орехово-Зуеве выявили 323 недостроя. Из них 248 уже привели в порядок или снесли. Эту работу планируют продолжить.

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