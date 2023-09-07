Подмосковье 07 сентября 2023, 14:10 Аварийный дом снесли на улице Горького в Электростали Мособлархитектура

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Аварийный жилой дом снесли на улице Горького в Электростали. Территорию освободили от здания и строительного мусора.

Как рассказали в Мособлархитектуре, работы провели в рамках программы по ликвидации недостроев и аварийных домов. Здание было построено в 1932 году и было признано ветхим и подлежащим сносу.

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Всего в Электростали выявили 40 таких объектов, снесли или привели в порядок 22 из них.

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