07 сентября 2023, 14:10
Аварийный дом снесли на улице Горького в Электростали
Аварийный жилой дом снесли на улице Горького в Электростали. Территорию освободили от здания и строительного мусора.
Как рассказали в Мособлархитектуре, работы провели в рамках программы по ликвидации недостроев и аварийных домов. Здание было построено в 1932 году и было признано ветхим и подлежащим сносу.
Реклама
Всего в Электростали выявили 40 таких объектов, снесли или привели в порядок 22 из них.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Электросталь
Реклама
Реклама