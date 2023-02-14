Подмосковье 14 февраля 2023, 14:27 Аварийный дом снесли на улице 8 Марта в Люберцах

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Здание многоквартирного жилого дома, находившегося в аварийном состоянии, снесли на улице 8 Марта в Люберцах. Местные жители решат, что появится на освобожденной территории.

«Жители обратились на портал „Добродел“ с просьбой о сносе расселенного многоквартирного дома. В настоящий момент участок полностью освобожден», — сообщил министр правительства Подмосковья Владислав Гордиенко.

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Сейчас проводится сбор предложений по дальнейшему использованию освободившегося пространства. Жители могут высказать свое мнение и предложить идею до 28 февраля. По итогам голосования будут определены наиболее востребованные и актуальные варианты.

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В Люберцах выявлено 189 аварийных и недостроенных объектов, 76 из них уже снесли или привели в нормальное состояние. Работа в этом направлении продолжается.

Подмосковье продолжает избавляться от заброшенных строек. В январе губернатор Андрей Воробьев отметил, что в регионе их было восемь тысяч, а осталось порядка трех с небольшим тысяч.