Подмосковье 19 февраля 2024, 17:31 Аварийный дом снесли на Транспортной улице в Ликино-Дулеве Мособлархитектура

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Здание аварийного многоквартирного дома № 2 на Транспортной улице демонтировали в Ликино-Дулеве. Площадку расчистили от мусора.

«Одноэтажный деревянный дом 1929 года постройки признали аварийным и подлежащим сносу. Жильцов четырех квартир расселили, после чего был произвели демонтаж объекта. Сейчас участок освобожден от постройки, строительный мусор вывезен и утилизирован», — рассказал министр Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Мособлархитектура

В Орехово-Зуеве выявили 323 недостроенных здания. К этому дню достроено, снесено или приведено в соответствие 248 объектов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.

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