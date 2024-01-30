Подмосковье 30 января 2024, 15:46 Аварийный дом снесли на Пролетарской улице в Орехово-Зуеве Мособлархитектура

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Объект, находящийся в аварийном состоянии, выявили в Орехово-Зуеве. Здание жилого дома № 12 на улице Пролетарская снесли и сейчас рассматривают перспективы использования освобожденного земельного участка.

Дом был построен в 1954 году, имел два этажа и общую площадь около 690 квадратных метров. Его основные элементы находились в неудовлетворительном состоянии и частично разрушились. В результате морального и физического износа объект был признан аварийным и включен в список для ликвидации.

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«В настоящий момент работы по сносу завершены, территория свободна от аварийного объекта», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Администрация городского округа рассматривает возможности использования освободившегося земельного участка и его включения в хозяйственный оборот. Всего на территории Орехово-Зуевского городского округа было обнаружено 319 проблемных объектов, из которых 241 уже снесен, достроен или приведен в соответствие. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о расселении аварийного жилья в Солнечногорске.

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