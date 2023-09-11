Подмосковье 11 сентября 2023, 17:56 Аварийный дом снесли на Пригородной улице в Орехово-Зуеве Мособлархитектура

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Аварийный жилой дом снесли на Пригородной улице в Орехово-Зуеве. Участок освободили от здания и строительного мусора.

Как рассказали в Мособлархитектуре, дом был построен в 1959 году, основные элементы постройки находились в аварийном состоянии, а степень износа здания составляла 80%, поэтому было принято решение о сносе. Жителей предварительно расселили.

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Всего в Орехово-Зуеве выявили 295 недостроев и аварийных домов. Из них 218 уже привели в порядок или снесли, работу в этом направлении продолжат.

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