11 сентября 2023, 17:56
Аварийный дом снесли на Пригородной улице в Орехово-Зуеве
Аварийный жилой дом снесли на Пригородной улице в Орехово-Зуеве. Участок освободили от здания и строительного мусора.
Как рассказали в Мособлархитектуре, дом был построен в 1959 году, основные элементы постройки находились в аварийном состоянии, а степень износа здания составляла 80%, поэтому было принято решение о сносе. Жителей предварительно расселили.
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Всего в Орехово-Зуеве выявили 295 недостроев и аварийных домов. Из них 218 уже привели в порядок или снесли, работу в этом направлении продолжат.
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Благоустройство
Орехово-Зуево
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