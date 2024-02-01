Подмосковье 01 февраля 2024, 10:33 Аварийный дом снесли на Горбуновской улице в Хотькове Мособлархитектура

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Еще один аварийный жилой дом снесли в Сергиевом Посаде. Он находился в городе Хотьково на Горбуновской улице.

Как рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко, одноэтажный дом был построен в 1966 году. Его площадь составила около 190 квадратных метров. Там расселили четыре помещения, в новые дома переехали 29 человек.

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«Спустя некоторое время в здании произошел пожар, было принято решение о его демонтаже. В январе 2024 года был выполнен снос аварийного объекта, в настоящее время участок свободен от постройки, строительный мусор утилизирован», — сказал он.

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Всего в Сергиевом Посаде выявили 282 объекта незавершенного строительства. Снесли или привели в порядок 201 из них.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о завершении строительства брошенных застройщиками ЖК.

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