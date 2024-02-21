Подмосковье 21 февраля 2024, 14:31 Аварийный дом снесли на Горбуновской улице в Хотькове Мособлархитектура

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Аварийный дом снесли в городе Хотьково на Горбуновской улице. Администрация примет решение об использовании освободившегося участка.

Как рассказал глава Мособлархитектуры Владислав Гордиенко, двухэтажное здание площадью более 400 квадратных метров построили в 1954 году. Его основные элементы были в плохом состоянии и частично разрушены.

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«В рамках адресной программы Московской области „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области“ в 2022 году были проведены необходимые мероприятия по переселению собственников девяти жилых помещений», — добавил он.

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Всего в Сергиевом Посаде выявили 282 недостроя. Из них 202 уже привели в порядок или снесли, эту работу планируют продолжить.

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