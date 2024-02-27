Подмосковье 27 февраля 2024, 11:54 Аварийный дом на улице Опанского снесли в Мытищах Мособлархитектура

Читать 360tv в

Аварийный многоквартирный дом снесли на улице Опанского в Мытищах. Позже администрация примет решение по использованию освободившегося участка.

Как рассказали в Мособлархитектуре, дом вошел в программу переселения жителей из аварийного жилья на 2016–2026 годы.

Реклама

«Расселение жильцов было завершено в мае 2023 года. Здание многоквартирного жилого дома — двухэтажное, деревянное, площадью 530 квадратных метров. Основные элементы строения находились в аварийном состоянии и были частично разрушены, из-за чего объект был признан аварийным и подлежащим сносу. На сегодняшний день аварийное строение уже демонтировано, участок свободен от застройки», — сказал глава ведомства Владислав Гордиенко.

Мособлархитектура Мособлархитектура Мособлархитектура Мособлархитектура

Всего в Мытищах выявили 330 недостроев. Из них 213 привели в порядок или снесли.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».