27 февраля 2024, 11:54
Аварийный дом на улице Опанского снесли в Мытищах
Аварийный многоквартирный дом снесли на улице Опанского в Мытищах. Позже администрация примет решение по использованию освободившегося участка.
Как рассказали в Мособлархитектуре, дом вошел в программу переселения жителей из аварийного жилья на 2016–2026 годы.
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«Расселение жильцов было завершено в мае 2023 года. Здание многоквартирного жилого дома — двухэтажное, деревянное, площадью 530 квадратных метров. Основные элементы строения находились в аварийном состоянии и были частично разрушены, из-за чего объект был признан аварийным и подлежащим сносу. На сегодняшний день аварийное строение уже демонтировано, участок свободен от застройки», — сказал глава ведомства Владислав Гордиенко.
Всего в Мытищах выявили 330 недостроев. Из них 213 привели в порядок или снесли.
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Благоустройство
Мытищи
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