Подмосковье 15 сентября 2023, 14:48 Аварийный дом на улице Чехова снесли в Серпухове Мособлархитектура

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На улице Чехова в Серпухове снесли аварийный дом. На его месте планируется построить новое жилое здание.

Как рассказали в Мособлархитектуре, дом был построен в 1918 году, основные элементы конструкции были в ветхом состоянии, поэтому его признали подлежащим сносу. Участок освободили от здания и убрали строительный мусор. В будущем там планируют построить жилой дом.

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Всего в Серпухове 184 недостроев, из них 62 уже привели в порядок или снесли.

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