Подмосковье 02 февраля 2024, 11:58 Аварийный дом на Советской улице снесли в Бронницах Минстрой МО

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Демонтаж многоквартирного дома № 10 выполнили в Бронницах на улице Советской. Жильцов переселили из здания в 2015 году.

Двухэтажный дом построили в 1956 году из кирпича. Со временем основные элементы здания пришли в плохое состояние и частично разрушились.

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«В связи с моральным и физическим износом строение признали аварийным и подлежащим сносу. В 2015 году жильцов 12 квартир расселили, а в декабре 2023-го демонтировали дом. Сейчас территория свободна от аварийной постройки, мусор вывезен и утилизирован», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Минстрой МО

В Бронницах выявили 34 объекта незавершенного строительства, из них 14 — самовольные. К этому дню снесли или привели в порядок 29 зданий. Работа в этом направлении продолжается.

Губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом. По его словам, где-то нужно сносить недострои и ветхие здания, где-то — своевременно выставлять на аукцион площадки для бизнеса. Все это влияет на экономическое благополучие и порядок в регионе.