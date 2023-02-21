Подмосковье 21 февраля 2023, 17:46 Аварийный дом в 1-м Советском переулке снесли в Щелкове

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Многоквартирный аварийный дом на первом Советском переулке снесли в Щелкове. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья.

Здание было построено в 1951 году и было признано аварийным. В прошлом году его отключили от коммуникаций и снесли. Сейчас территорию расчищают от строительного мусора.

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Всего в Щелкове выявили 225 недостроев, из которых 148 ликвидировали. Это 65% от их общего числа.

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В Подмосковье ведется голосование по сбору предложений по использованию территорий на месте бывших аварийных зданий. Оставить свою идею можно на портале «Добродел» до 28 февраля.

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