21 февраля 2023, 17:46
Аварийный дом в 1-м Советском переулке снесли в Щелкове
Многоквартирный аварийный дом на первом Советском переулке снесли в Щелкове. Об этом сообщили в Главгосстройнадзоре Подмосковья.
Здание было построено в 1951 году и было признано аварийным. В прошлом году его отключили от коммуникаций и снесли. Сейчас территорию расчищают от строительного мусора.
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Всего в Щелкове выявили 225 недостроев, из которых 148 ликвидировали. Это 65% от их общего числа.
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В Подмосковье ведется голосование по сбору предложений по использованию территорий на месте бывших аварийных зданий. Оставить свою идею можно на портале «Добродел» до 28 февраля.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Благоустройство
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