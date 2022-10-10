Аварийные жилые дома снесли на улице Ломоносова в Сергиевом Посаде | 360°

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Аварийные жилые дома снесли на улице Ломоносова в Сергиевом Посаде

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В Подмосковье в рамках масштабной работы по ликвидации аварийных зданий, объектов незавершенного и самовольного строительства в городе Хотьково в Сергиевом Посаде снесли несколько домов. Речь идет об аварийных многоквартирных жилых домах № 9, № 12, № 12а, № 14а на улице Ломоносова.

Все эти дома были построены достаточно давно — еще в 50-е и 60-е годы прошлого века. Теперь, по прошествии времени, всех их признали аварийными. Было решено, что такие дома могут формировать угрозу для безопасности. Именно поэтому их отнесли в список объектов, которые подлежат ликвидации.

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«В связи с чем, по программе расселения жильцам авариных домов было предоставлено новое комфортное жилье. Аварийные дома были ликвидированы», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Решение о том, как будут использоваться освободившиеся участки, будет приниматься позже. При этом власти будут ориентироваться на мнение самих жителей города Хотьково. В целом на территории Сергиева Посада за последние пять лет обнаружили 207 объектов незавершенного строительства, а также аварийных домов. К текущему моменту успели снести или привести в надлежащее состояние сразу 139 объектов. Активная работа по этому вопросу продолжается.

Ремонтные работы

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