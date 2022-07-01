Аварийные здания в Орехово-Зуеве и Павловском Посаде снесут за две недели

Снос двух аварийных зданий бывших больниц начали в Подмосковье. Они находятся в Ликино-Дулево округа Орехово-Зуево и в поселке Большие Дворы округа Павловский Посад. Демонтаж и вывоз строительного мусора завершат через две недели.

Минимущество Подмосковья регулярно проводит работу по выявлению бесхозных, аварийных зданий. За два года в регионе снесли уже семь таких объектов, рассказала глава министерства Наталья Адигамова. Здания, к сносу которых приступили сегодня, раньше принадлежали медучреждениям.

Объекты находились в полуразрушенном состоянии, в результате чего было принято решение об их ликвидации Наталья Адигамова

Снос и уборку планируют завершить за две недели, а затем приступят к благоустройству пустырей: в Ликино-Дулево обустроят территорию для отдыха пациентов, а землю в Больших Дворах вовлекут в хозяйственный оборот.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил решить проблему бесхозных зданий в Подмосковье, чтобы сделать жизнь горожан безопаснее.