Подмосковье 16 марта 2023, 10:58 Аварийные здания бывшей ремонтной мастерской снесли в селе Ивашково под Шаховской

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Две недостроенные постройки сельскохозяйственного назначения снесли в городском округе Шаховская. Участки уже освободили от строительного мусора.

Аварийный объект, включающий в себя два нежилых здания в селе Ивашково, внесли в реестр недостроев в 2021 году. Здания относились к бывшей ремонтной мастерской.

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«Было принято решение снести заброшенные постройки, так как их состояние было небезопасным. В этом году работы были выполнены», — рассказал министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.

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За пять лет в Шаховской выявили 42 недостроя. Уже ликвидировали или привели в порядок 26 объектов, что составляет 62% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вопрос с заброшенными зданиями должен стоять на контроле в каждом городском округе Московской области.