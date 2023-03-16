16 марта 2023, 10:58
Аварийные здания бывшей ремонтной мастерской снесли в селе Ивашково под Шаховской
Две недостроенные постройки сельскохозяйственного назначения снесли в городском округе Шаховская. Участки уже освободили от строительного мусора.
Аварийный объект, включающий в себя два нежилых здания в селе Ивашково, внесли в реестр недостроев в 2021 году. Здания относились к бывшей ремонтной мастерской.
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«Было принято решение снести заброшенные постройки, так как их состояние было небезопасным. В этом году работы были выполнены», — рассказал министр по архитектуре и градостроительству Подмосковья Владислав Гордиенко.
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За пять лет в Шаховской выявили 42 недостроя. Уже ликвидировали или привели в порядок 26 объектов, что составляет 62% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.
Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вопрос с заброшенными зданиями должен стоять на контроле в каждом городском округе Московской области.
Недвижимость
Шаховская
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