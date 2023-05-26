Подмосковье 26 мая 2023, 14:02 Аварийные здания бывшего детского лагеря снесли в деревне Дядькино Мособлархитектура

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Территорию бывшего детского лагеря в деревне Дядькино Богородского округа расчистили от заброшенных аварийных построек. Здесь снесли бывшую столовую, административный и спальный корпуса.

«Постройки не использовались по назначению многие годы, ограждение отсутствовало, имелся свободный доступ третьих лиц. В результате совместной работы Мособлархитектуры, администрации округа и собственника участка были выполнены работы по сносу. Сейчас территория свободна от построек», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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В Богородском округе на учет поставили 181 объект незавершенного строительства, из которых 82 — это самовольные постройки. К сегодняшнему дню достроено, приведено в порядок или снесено 95 недостроев, работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что вопрос с заброшенными зданиями должен стоять на контроле в каждом городском округе Московской области.