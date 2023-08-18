Подмосковье 18 августа 2023, 09:47 Аварийные участки сетей водовода отремонтируют в микрорайоне Лопатинском в Воскресенске к зиме Министерство ЖКХ МО

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Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин посетил Воскресенск вместе с замглавы МинЖКХ Сергеем Черепановым. Они проверили ликвидацию аварийных участков на сетях водоснабжения в микрорайоне Лопатинском.

Совместно с руководством «Газпром теплоэнерго», представителями ГУСТ, ГЖИ и администрации округа вице-губернатор осмотрел места, где сейчас проводятся аварийные работы. В них задействовано около 30 человек и 10 машин. В октябре процесс по модернизации водозаборного узла и перекладке сетей войдет в плановый режим.

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Евгений Хромушин отметил, что по решению губернатора аварийную работу по всем самым сложным сетям Воскресенска проведут до начала отопительного сезона. К зиме жители получат воду и тепло.

«Все, что не вошло сейчас в перечень аварийно-восстановительных работ, уже включено в государственную программу Московской области на последующие годы. Там тоже все участки определены, сейчас ведется разработка проектной документации. В ближайшие три года мы Воскресенск с точки зрения коммунального хозяйства приведем в порядок», — сказал министр.

В МинЖКХ Подмосковья добавили, что в микрорайоне планируют переложить около пяти километров труб. Их заменят на пластиковые, которые прослужат долгие годы и не будут формировать ржавчину. Основные силы в работах направили на самые сложные участки, рассказал Сергей Черепанов.

«В первую очередь идут замена трубы и восстановление камер переключения, для того чтобы управлять системой водоснабжения. В плановом режиме, конечно, у нас запланирована здесь и модернизация трех основных ВЗУ, и перекладка остальных участков сетей в микрорайоне», — сказал Черепанов.

Он добавил, что приходящие контракты по водозаборным узлам планируют заключить в этом году.

«По водозаборным узлам наша задача в этом году — заключить переходящие контракты со сроком исполнения в 2024 году. В октябре перейдем в плановый режим работы, в котором до конца следующего года обеспечим модернизацию всей системы и выход на нормальные показатели надежности», — добавил Сергей Черепанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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