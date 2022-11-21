Подмосковье 21 ноября 2022, 20:48 Аварийные службы Подмосковья выполнили почти 5 тысяч выездов с начала года

Читать 360tv в

Более 280 обращений поступило в подмосковную аварийно-восстановительную службу на прошлой неделе. Они касались различных технологических нарушений, связанных с электричеством, обеспечением водой или отоплением. Все они были устранены, сообщила пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

Реклама

В ведомстве отметили, что 180 запросов были связаны с электричеством, 25 касалось обеспечения потребителей горячей водой, еще 30 — холодной водой, 44 обращения касались отопления.

За прошедшую неделю специалисты МОС АВС также выполнили 11 мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррору, добавили в МинЖКХ.

Всего с начала 2022 года сотрудники Московской областной аварийно-восстановительной службы выполнили 4927 выездов в населенные пункты Подмосковья. В 2021 году бригады МОС АВС выезжали 4507 раз.

Ранее сообщалось, что третий поток курса повышения квалификации стартовал на базовой кафедре МинЖКХ Подмосковья в МГИМО.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».