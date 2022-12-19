Подмосковье 19 декабря 2022, 19:52 Аварийные службы Подмосковья привели в режим повышенной готовности из-за снегопада

Читать 360tv в

Подмосковная аварийно-восстановительная служба находится в режиме повышенной готовности для обеспечения бесперебойной работы коммунальной инфраструктуры. Об этом рассказал министр ЖКХ региона Антон Велиховский.

Реклама

«Погода в Подмосковье резко ухудшилась. В течение нескольких дней шел сильный снег. Снегопад ожидается и на этой неделе. Для оперативного устранения возможных технологических нарушений на объектах коммунальной инфраструктуры силы и средства всех коммунальных служб Московской области, ГКУ МО „МОС АВС“ приведены в режим повышенной готовности», — сказал Антон Велиховский.

Министр уточнил, что к оперативным выездам готовы рабочие бригады, имеющие на снабжении четыре машины для проведения аварийных работ. Транспорт оснащен средствами электрогазосварки, подъемными механизмами, мобильными генераторами.

За прошедшую неделю количество выездов оперативных групп подмосковной аварийно-восстановительной службы выросло на 23 процента, на контроль было поставлено 347 технологических нарушения на объектах жизнеобеспечения региона.

В ближайшие дни сохранится морозная погода, температура понизится до -15 градусов.

Ранее сообщалось, что проблему с уборкой снега в Голицыне решили за сутки по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».