Подмосковье 22 ноября 2022, 17:32 Аварийные службы Подмосковья перешли в режим повышенной готовности из-за ледяного дождя

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Из-за ухудшения погоды аварийно-восстановительная служба Подмосковья была переведена в режим повышенной готовности со вчерашнего вечера. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

«Для оперативного устранения возможных технологических нарушений на объектах коммунальной инфраструктуры силы и средства всех коммунальных служб Московской области, ГКУ МО „МОС АВС“, приведены в режим повышенной готовности», — рассказал глава министерства Антон Велиховский.

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Работе систем жизнеобеспечения региона может помешать сильный ветер, ледяной дождь и гололедица. Для устранения возможных нарушений к выезду готовы рабочие бригады и четыре машины, оснащенные техникой для устранения аварий.

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Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил решить проблему плохой освещенности дорог в Подмосковье. Жалоб на проблемы от жителей стало больше из-за сокращения светового дня.

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