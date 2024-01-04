Подмосковье 04 января 2024, 22:34 Аварийные службы Подмосковья перешли на усиленный режим работы из-за морозов РИА «Новости»

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Работу аварийных бригад по восстановлению электроснабжения усилили в Подмосковье из-за сильных морозов. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе областного Министерства энергетики.

Главной причиной отключения электроэнергии в ведомстве назвали превышение частью потребителей мощности, установленной договором. Восстановление осуществляется «в нормативные сроки».

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Столбики термометров опустились ниже -27 градусов в ночь на 4 января в Москве. специалист «Фобоса» Евгений Тишковец отметил, что это была самая холодная ночь за последние 42 года.

Вечером 4 января отопление вернули во все жилые и нежилые дома после пожара на подстанции Бескудниково на северо-востоке Москвы. Передвижные дизель-генераторы задействовали, пока специалисты ремонтируют поврежденное оборудование.