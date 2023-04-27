Подмосковье 27 апреля 2023, 14:27 Аварийные службы Подмосковья перейдут на решим повышенной готовности в майские праздники ГКУ МО «МОС АВС»

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Из-за увеличения потом людей в Подмосковье в майские праздники аварийные службы перейдут в режим повышенной готовности. Бригады будут готовы к выездам со специализированной техникой.

Как рассказали в МинЖКХ, МОС АВС подготовит рабочие бригады к выезду. На их вооружении будут четыре машины для проведения аварийных работ. Они оснащены средствами электрогазосварки, подъемными механизмами и мобильными генераторами.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.

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