27 апреля 2023, 14:27
Аварийные службы Подмосковья перейдут на решим повышенной готовности в майские праздники
Из-за увеличения потом людей в Подмосковье в майские праздники аварийные службы перейдут в режим повышенной готовности. Бригады будут готовы к выездам со специализированной техникой.
Как рассказали в МинЖКХ, МОС АВС подготовит рабочие бригады к выезду. На их вооружении будут четыре машины для проведения аварийных работ. Они оснащены средствами электрогазосварки, подъемными механизмами и мобильными генераторами.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев попросил жителей пройти опрос и озвучить пожелания. Они смогут рассказать о том, каких перемен не хватает в регионе, а какие, наоборот, начали радовать глаз, стали заметными и долгожданными.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Коммунальные аварии
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