Подмосковье 18 ноября 2023, 13:42 Аварийные службы перевели в режим повышенной готовности из-за осадков и похолодания в Подмосковье ГКУ МО "МОС АВС"

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Специалисты аварийно-восстановительной службы «МОС АВС» подготовили мобильное оборудование и технику перед похолоданием и осадками в Московской области. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

«Московская областная аварийно-восстановительная служба работает в круглосуточном режиме. Кроме этого, из состава сотрудников организации сформирован нештатный отряд. В него вошли 100 сотрудников организации. Их главная задача — оперативно реагировать на возможные проблемы», — заявил министр ЖКХ Антон Велиховский.

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Сейчас русская равнина оказалась в холодном тылу мощного атлантического циклона. В Московской области выпал снег, осадки ожидают в эти выходные. В субботу температура опустится до — 4 градусов, а в воскресенье — до — 5.

По этой причине в регионе подготовили 22 передвижные электростанции, шесть блочно-модульных котельных и другое оборудование.

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