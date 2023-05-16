Подмосковье 16 мая 2023, 12:29 Аварийные службы отремонтируют модульные котельные в Подмосковье Министерство ЖКХ МО

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Региональная аварийно-восстановительная служба проведет обслуживание и ремонт модульных котельных в Подмосковье. Это шесть машин, которые используют для временного отопления квартир жителей.

Общая мощность агрегатов позволяет одновременно отапливать до 25 многоэтажных домов. В прошлый холодный сезон из них использовали две — в Губине и Соболеве под Орехово-Зуевом. Их обслужат и приведут в порядок.

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Работы планируют провести в июне. Котлы вскроют и очистят. Другую технику также проверят и отремонтируют.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал масштабный ремонт старых коммунальных сетей начался в Дзержинском. Масштабный ремонт ветхих трубопроводов позволил избежать больших коммунальных аварий здесь прошлой зимой.

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