Подмосковье 12 декабря 2022, 20:24 Аварийные многоквартирные дома демонтировали в городском округе Пушкинский

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Два пятиэтажных аварийных дома № 21 и № 22 в микрорайоне «Серебрянка» Пушкинского округа демонтировали, а жителей построек 1964 года расселили. Решение относительно дальнейшего использования освобожденного участка на данный момент не принято.

«Жители соседних домов обращались на портал „Добродел“ и в администрацию городского округа Пушкинский с просьбой о сносе домов. В 2021 было проведено техническое обследование и разработан проект организации работ по сносу. В настоящее время демонтаж строений завершен, территория очищена от строительного мусора», — отметил министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

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Сейчас жители округа могут выступить с предложениями по использованию участков, освобожденных в результате сноса домов. Оставить предложение можно на портале «Добродел» во вкладке «Голосования» до 28 февраля 2023 года.

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Всего на территории Пушкинского округа был выявлено 206 объектов незавершенного строительства, в том числе, 119 самовольных. На данном этапе 120 зданий достроено и приведено в соответствующий вид.

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