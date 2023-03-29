Подмосковье 29 марта 2023, 14:42 Аварийные мастерские техникума снесут в Балашихе ДЗСК

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Аварийные учебные мастерские Гидрометеорологического техникума снесут в Балашихе. Они сильно пострадали во время пожара.

Гидрометеорологический техникум был образован в 1930 году на территории бывшей усадьбы Рюминых. Мастерские находится в собственности учреждения, но для проведения работ их передали в пользование Дирекции заказчика капитального строительства, рассказала глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова. При осмотре зданий выявили повреждение несущих конструкций стен и кровли, дополнительный ущерб нанес произошедший ранее пожар.

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«Аварийные здания не использовались уже много лет, поэтому их снос — это не только требование закона, но и создание комфортной атмосферы на территории учебного заведения. Реализация мероприятий по сносу будет проводиться за счет средств бюджета Московской области», — отметила глава министерства.

Техникум положил начало подготовки квалифицированных кадров в сфере метеорологии в России. Мастерские снесут в этом году.

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