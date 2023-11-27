27 ноября 2023, 17:21
Аварийные коммунальные объекты списали в бывшем военном городке в Мытищах
В бывшем военном городке 1-й Рупасовском переулке в Мытищах списали аварийные объекты. Об этом сообщили в Минмособлимуществе Подмосковья.
Их передали Мытищах из федеральной собственности безвозмездно.
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«В перечень переданных в собственность муниципалитета объектов коммунального назначения входят сети водоотведения, водоснабжения, теплоснабжения и горячего водоснабжения», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
По ее словам, инженерные сети находятся в плачевном состоянии. Дома и соцобъекты обсулживает собственный ВХУ и городской коллектор.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом.
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