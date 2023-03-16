Подмосковье 16 марта 2023, 13:26 Аварийные комиссары начнут автоматически получать информацию о дорожной ситуации на ЦКАД

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Автомобили аварийных комиссаров на ЦКАД оборудуют модулями, позволяющими автоматически получать информацию о дорожной ситуации. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Технологию разработали в России. С ее помощью в автомобили комиссаров будут поступать данные о дорожной обстановке на разных участках ЦКАД. Это первый крупный проект подключенного транспорта в Подмосковье. В служебные машины установят специальные модули V2X. Их свяжут с мобильным приложением комиссаров и системой операторов, контролирующих ситуацию на ЦКАД.

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Связь поможет всем структурам делиться информацией в онлайн-режиме. Автомобиль комиссаров сам сможет проанализировать дорожную обстановку рядом с транспортным средством и на дальнем расстоянии.

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Интеллектуальная транспортная система ЦКАД будет передавать данные комиссарам на участках ЦКАД от трассы М-11 «Нева» до М-7 «Волга».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что работы по реконструкции и строительству новых дорог в регионе нужно проводить качественно и в установленные сроки.

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