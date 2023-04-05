Подмосковье 05 апреля 2023, 01:29 Аварийные дома в Подмосковье расселят до конца 2023 года фото минстрой мо

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Аварийные дома в Московской области планируют полностью расселить до донца этого года. Об этом сообщил министр стройкомплекса региона Владимир Локтев во время заседания в Орехово-Зуеве.

Локтев напомнил, что помимо новостроек переселенцам доступен возврат стоимости за жилые помещения в аварийных домах и покупка квартиры на вторичном рынке.

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Министр подчеркнул, что с января в регионе начнут расселять аварийные дома, которые признали таковыми до 1 января 2022 года.

«Объем аварийного фонда в округе по действующей программе составляет более 6,6 тысячи квадратных метров. Переселения у нас ждут 210 семей — это 524 человека», — сообщил глава Орехово-Зуева Руслан Заголовацкий.

Власти Подмосковья решили ускорить расселение аварийных домов с четырех до двух лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что почти 80 семей из аварийных домов Рузы получат новое жилье в апреле. Под расселение подпало 11 ветхих построек.

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