Аварийные дома снесли на улице Крупской в Солнечногорске

Аварийные дома, которые располагались на улице Крупской в Солнечногорске, снесли. Жители этих домов ранее были расселены.

На улице Крупской в Солнечногорске снесли аварийные дома № 1 и № 3. Жителям этих домов предоставили равноценное благоустроенное жилье в черте городского округа. Сейчас идет разработка проекта по развитию территорию, на которой ранее стояли дома.

Снос аварийного жилья по улице Крупской был проведен в рамках договора о развитии застроенных территорий. Помощь в переезде гражданам оказала администрация городского округа Солнечногорск.

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«В настоящее время ведутся работы по разработке проекта застройки территории», — рассказал заместитель главы администрации Солнечногорска Антон Антипенко.

Сейчас администрация муниципалитета ведет работу по расселению 17 аварийных домов, которые расположены в микрорайоне Центральный. Жилье солнечногорцы получат уже в следующем году по программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области на 2019-2025 годы».