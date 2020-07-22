Аварийные бригады Наро-Фоминска провели тренировку перед отопительным сезоном

Мособлгаз готовится к отопительному сезону. В Наро-Фоминске прошли учения аварийных служб. Такие мероприятия проводят каждый год.

По сценарию бригады должны были ликвидировать коррозийное повреждение трубопровода под давлением. Такая авария может произойти именно в холодное время года. И сотрудники Мособлгаза сумели справиться с опасной ситуацией без риска для здоровья жителей.

«Целью данного занятия является оценка готовности филиала „Запад“ и филиала „Юг“ к локализации и ликвидации аварийных ситуаций. Также оценивается организация взаимодействия между аварийно-диспетчерскими участками и районными эксплуатационными службами филиала „Запад“ и филиала „Юг“», — рассказал Андрей Метла, директор филиала «Запад» АО «Мособлгаз».

Такие занятия проводятся ежегодно по всему Подмосковью. Причем характер условной аварии заранее бригадам неизвестен. Они должны сориентироваться на месте и быть готовыми предотвратить реальное ЧП.