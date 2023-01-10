10 января 2023, 20:24
Аварийные березы и осины разрешили вырубить в СНТ «Яхрома-1»
Сотрудники Московского учебно-опытного филиала «Мособллеса» осмотрели земельный участок в СНТ «Яхрома-1» в Пушкинском городском округе. Житель садоводчества попросил через портал «Добродел» разобраться с уборкой аварийных деревьев на территории, которая прилегает к его земле.
«В ходе осуществленного выезда осмотрен участок лесного массива, граничащий с земельным участком в СНТ „Яхрома-1“, выявлены аварийные деревья породы осины и березы», — заявил ведущий инженер-лесопатолог ведомства Сергей Ковальчук.
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В итоге специалисты разрешили вырубку указанных деревьев в этом году.
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Добродел
Пушкино
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