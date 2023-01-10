Подмосковье 10 января 2023, 20:24 Аварийные березы и осины разрешили вырубить в СНТ «Яхрома-1»

Читать 360tv в

Сотрудники Московского учебно-опытного филиала «Мособллеса» осмотрели земельный участок в СНТ «Яхрома-1» в Пушкинском городском округе. Житель садоводчества попросил через портал «Добродел» разобраться с уборкой аварийных деревьев на территории, которая прилегает к его земле.

«В ходе осуществленного выезда осмотрен участок лесного массива, граничащий с земельным участком в СНТ „Яхрома-1“, выявлены аварийные деревья породы осины и березы», — заявил ведущий инженер-лесопатолог ведомства Сергей Ковальчук.

Реклама

В итоге специалисты разрешили вырубку указанных деревьев в этом году.

Реклама

Новости Подмосковья можно обсудить в Суперчате 360.