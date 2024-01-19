Подмосковье 19 января 2024, 11:55 Аварийную водонапорную башню снесли в поселке Монино Мособлархитектура

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Старую водонапорную башню демонтировали в городском округе Щелково. Постройка высотой 15 метров находилась на Авиационной улице в рабочем поселке Монино и разрушалась.

Башню возвели в 30-е годы ХХ века. Спустя 30 лет объект перестал функционировать и его уже не использовали в системе централизованного водоснабжения поселка. В сентябре 2023 года кирпичная кладка башни частично обрушилась.

Мособлархитектура

«Администрация городского округа провела техническое обследование строения. Приняли решение его сносе, который выполнили в конце декабря. Сейчас объект полностью ликвидирован, территория расчищена от строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Весной освободившийся участок планируется озеленить.

В Щелкове 290 объектов незавершенного строительства. К этому дню снесли или привели в порядок 183 зданий. Работа в этом направлении продолжается.

Губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом. По его словам, где-то нужно сносить недострои и ветхие здания, где-то нужно своевременно выставлять на аукцион площадки для бизнеса. Все это влияет на экономическое благополучие и порядок в регионе.