19 января 2024, 11:55
Аварийную водонапорную башню снесли в поселке Монино
Старую водонапорную башню демонтировали в городском округе Щелково. Постройка высотой 15 метров находилась на Авиационной улице в рабочем поселке Монино и разрушалась.
Башню возвели в 30-е годы ХХ века. Спустя 30 лет объект перестал функционировать и его уже не использовали в системе централизованного водоснабжения поселка. В сентябре 2023 года кирпичная кладка башни частично обрушилась.
«Администрация городского округа провела техническое обследование строения. Приняли решение его сносе, который выполнили в конце декабря. Сейчас объект полностью ликвидирован, территория расчищена от строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.
Весной освободившийся участок планируется озеленить.
В Щелкове 290 объектов незавершенного строительства. К этому дню снесли или привели в порядок 183 зданий. Работа в этом направлении продолжается.
Губернатор Андрей Воробьев поручил городским округам активнее работать с имуществом. По его словам, где-то нужно сносить недострои и ветхие здания, где-то нужно своевременно выставлять на аукцион площадки для бизнеса. Все это влияет на экономическое благополучие и порядок в регионе.
Щелково
Архитектура
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