Аварийную технику в Подмосковье перевели в режим повышенной готовности | 360°

Подмосковье 31 октября 2022, 19:13 Аварийную технику в Подмосковье перевели в режим повышенной готовности

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В Подмосковье на этой неделе обещает быть пасмурная погода, ожидается, что столбики термометра не раз смогут перейти через нулевую отметку. На этом фоне аварийно-спасательная служба оказалась переведена в состояние повышенной готовности, потому что погода будет очень неблагоприятной, а поэтому могут возникнуть непредвиденные аварийные ситуации.

Особенное внимание при подготовке решили уделить мобильному оборудованию и технике. Именно благодаря такой работе получится обеспечить подачу услуг ЖКХ населению, если вдруг произойдут какие-то сбои.

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«Для соблюдения нормативных сроков доставки мобильного оборудования к местам технологических сбоев в городские округа региона, а также своевременного устранения последствий возможных ЧС специалисты ГКУ МО „МОС АВС“ особое внимание обращают на состояние автомобильной техники, а также мобильного высокопроизводительного оборудования», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

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Автомобильную технику уже начали переводить на зимний режим содержания, все оборудование тщательно осмотрели, провели необходимое техническое обслуживание. Готовы к работе 22 передвижных электростанции, несколько котельных и не только. В любой момент готовы выехать бригады, у которых есть четыре специальные машины для проведения работ.