Аварийную службу в Подмосковье привели в повышенную готовность из-за непогоды

Аварийную службу Московской области привели в повышенную готовность из-за ухудшения погоды в регионе. В понедельник в Подмосковье ожидается резкое понижение температуры и ветер с порывами до 17 метров в секунду.

Для оперативного устранения возможных аварий из-за непогоды особое внимание уделили подготовке мобильного оборудования и техники, отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Для бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры в регионе имеется 22 передвижные электростанции, шесть блочно-модульных котельных суммарной мощностью 11 мегаватт, другое необходимое оборудование. У аварийных бригад имеются средства электрогазосварки, подъемные механизмы для работы с тяжелым оборудованием.

Московская областная аварийно-восстановительная служба работает в круглосуточном режиме. Также на ее базе был сформирован нештатный противопаводковый отряд. В него вошли 100 сотрудников организации.

Их главная задача — оперативно реагировать на возможные подтопления населенных пунктов. В предыдущие годы работы по устранению подтоплений велись на автомобильных дорогах и некоторых проблемных территориях муниципальных образований.