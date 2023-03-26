Подмосковье 26 марта 2023, 15:50 Аварийную службу Подмосковья привели в повышенную готовность из-за ливня

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В Подмосковье 26 марта ожидается выпадение рекордного количества осадков за последние 75 лет. Аварийно-восстановительная служба переведена в режим повышенной готовности, сообщили в МинЖКХ региона.

Как сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский, на особый контроль МОС АВС взяты коммунальные объекты, которые расположены в зонах, подверженных возможному подтоплению.

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К выезду готовы рабочие бригады, имеющие на снабжении четыре машины для проведения аварийных работ. Транспорт оснащен средствами электрогазосварки, подъемными механизмами, мобильными генераторами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить уборку с наступлением весны.

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