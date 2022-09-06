Аварийную беседку снесли в Пущине | 360°

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(обновлено: 06 сентября 2022, 20:16)

Аварийную беседку снесли в Пущине

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Старая постройка для отдыха в микрорайоне АБ (Пущино) давно пришла в негодность и мешала жителям. Беседку снесли, расчистив место под благоустройство.

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Беседка находилась на территории детской художественной школы имени Ряшенцева в Пущине. Строение находилось в аварийном, разрушенном состоянии и представляло угрозу жизни и здоровью детей, ведь она была в свободном доступе.

«В связи с этим было принято решение снести объект. Работы выполнены и сейчас участок площадью 15 квадратных метров свободен от построек. На месте беседки планируется выполнить благоустройство», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На территории городского округа Пущино было выявлено 20 объектов незавершенного строительства, в том числе шесть самовольных. На сегодняшний день ликвидировано 11 из них, что составляет 55%. Работа в этом направлении продолжается по всей территории Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос на благоустройство от жителей.

Благоустройство

ЖКХ

Пущино

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