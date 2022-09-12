Аварийность на электросетях в 16 округах Подмосковья снизили на 15% | 360°

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Аварийность на электросетях в 16 округах Подмосковья снизили на 15%

Министр энергетики Самарин: аварийность на электросетях в Подмосковье снизили на 15%

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Дополнительная программа по повышению надежности электроснабжения помогла снизить аварийность на электросетях в Подмосковье на 15%. Об этом на заседании областного правительства сообщил министр энергетики региона Александр Самарин.

«Второй год по вашему поручению, Андрей Юрьевич, мы делаем дополнительную отдельную программу по повышению надежности электроснабжения. В этом году в нее вошло 16 городских округов. Это 2 178 000 человек», — доложил министр губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

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Как уточнил Самарин, усиленная работа в этом направлении проводилась в 917 населенных пунктах. Он напомнил, что этим летом в Подмосковье прошло три серьезных урагана.

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«Средним временем устранения последствий у нас стало 1,5 часа. Ранее это было более двух часов. И сегодня снижение аварийности [на электросетях] в проблемных округах — на 15% благодаря этой работе», — заключил Самарин.

Электричество

Андрей Воробьев

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