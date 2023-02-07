Подмосковье 07 февраля 2023, 12:57 Аварийность на дорогах Подмосковья за год снизилась на 23%

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В январе количество ДТП на дорогах Московской области снизилось на 23,5% по сравнению с первым месяцем прошлого года. Эти показатели удалось уменьшить благодаря проекту «Безопасные качественные дороги».

Самыми частыми происшествиями на дорогах региона с начала года стали наезды на пешеходов и столкновения.

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«Также на 25% снизилось число раненых и на 2% — число погибших в ДТП», — заявил министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Министерство продолжает заниматься поиском аварийных участков и проводит на них мероприятия, которые могут предотвратить возможные ДТП. По словам Гержика, самая распространенная причина аварий — превышение скорости. Чаще всего водители обгоняли в запрещенных зонах, из-за чего случались лобовые столкновения. Смерти пешеходов происходили, когда человек переходил дорогу на красный свет.

Отметим, в этом году по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева в регионе закончат строительство и реконструкцию на 24 дорожных объектах. Из них пять относятся к федеральной и региональной сети.

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