Подмосковье 05 апреля 2024, 13:41 Аварийность на дорогах Подмосковья снизилась на 10% с начала года Unsplash

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Количество ДТП в Московской области снизилось на 10% с начала года. В региональном Минтрансе уточнили, что за два месяца зимы число аварий с погибшими и ранеными составило 411.

«По видам аварий в феврале наибольшую смертность отмечаем при наездах на пешеходов вне пешеходного и на пешеходном переходах», — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик.

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Внимание автомобилистов обращают на соблюдение скоростного режима. Минтранс просит следить за погодой и обращать внимание на дорожное покрытие. Весной традиционно растет число мотоциклистов на дорогах. На этом воне мотоциклистам рекомендуют быть предсказуемыми в маневрах, а водителей просят внимательнее смотреть в боковые зеркала.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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