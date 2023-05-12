12 мая 2023, 13:29
Аварийное здание в городской зоне отдыха снесли в Ступине
Еще одно аварийное здание снесли в Ступине. Опасная постройка находилась в зоне отдыха. Всего с начала года в округе ликвидировали 26 таких объектов.
Аварийную постройку выявили в 2022 году. Ее снесли в рамках работы по устранению недостроенных и брошенных строений, рассказал глава Главгосстройнадзора области Владислав Гордиенко.
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«Ликвидирована очередная старая, полуразрушенная и опасная постройка в городской зоне отдыха, которая располагалась на залесенной территории. На сегодняшний день работы уже завершены, участок свободен», — сказал он.
Всего в Ступине выявили 280 недостроев. Из них 205 уже привели в порядок или снесли.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал масштабный ремонт старых коммунальных сетей начался в Дзержинском. Масштабный ремонт ветхих трубопроводов позволил избежать больших коммунальных аварий здесь прошлой зимой.
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Благоустройство
Ступино
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