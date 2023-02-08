Подмосковье 08 февраля 2023, 12:30 Аварийное здание трансформаторной подстанции снесли в Подольске

Читать 360tv в

Аварийное здание трансформаторной подстанции снесли на улице Подольских Курсантов. Объект находился в нерабочем состоянии и был включен в список зданий для ликвидации в 2022 году. Подстанция располагалась вблизи жилой застройки и портила облик восточной части исторического Подольска.

«В конце января 2023 года был выполнен демонтаж постройки. В настоящий момент земельный участок площадью 60 квадратных метров расчищен от строительного мусора», — сообщил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Реклама

Сейчас указанная территория участвует в голосовании на портале «Добродел». Жители могут предложить варианты ее дальнейшего использования до 28 февраля.

Реклама

Всего на территории Подольского округа было выявлено 236 объектов незавершенного строительства, 155 из которых — самовольно возведенные. На данном этапе 145 зданий снесли и привели в соответствие, работы в этом направлении будут продолжаться.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».