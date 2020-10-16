Аварийное здание 1965 года снесли в Восходе. Там была столовая для военных

В подмосковном Восходе снесли аварийное здание 1965 года постройки. Раньше там располагалась столовая для военнослужащих, но со временем ее забросили. Корпус стал непригодным для дальнейшего использования.

Первоначально в этом здании кормили тех, кто служил и работал здесь, в военной части. Но позднее, три года назад, заброшенный корпус из собственности Министерства обороны России передали местной администрации.

Здание не подлежало восстановлению. Приняли решение снести аварийную постройку для безопасности жителей.

Это отметил председатель областного комитета по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко. Он также сообщил, что демонтаж полностью завершили.

Архитектурный облик площади, рядом с которой располагался аварийный объект, значительно улучшился Владислав Гордиенко.

Всего на территории Восхода обнаружили три аварийных здания. На сегодняшний день одно снесли, еще одно реконструировали.