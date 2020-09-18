Аварийное здание снесли в поселке Михнево округа Ступино

В Подмосковье ликвидируют аварийные здания и объекты незавершенного, самовольного строительства. В поселке Михнево городского округа Ступино снесли заброшенное здание. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета архитектуры и градостроительства Московской области.

«Разрушенный нежилой объект был выявлен в июне 2020 года в районе гаражного кооператива „Мотор“, его площадь составляла порядка 15 квадратных метров. Здание не эксплуатировалось длительное время, стены треснули. В итоге, было принято решение о его сносе. Сейчас земельный участок уже свободен от постройки, вывезен строительный мусор», — рассказал председатель Комитета по архитектуре и градостроительству региона Владислав Гордиенко.

Он отметил, что в Ступине почти за три года выявили 80 объектов незавершенного строительства, из них 26 самовольных. 15 зданий уже снесли или привели в соответствие. Это 19% от общего числа объектов. Работу продолжат и в следующем году.