facebook_pixel
    11 августа 2022, 15:31

    Аварийное здание школы и заброшенные гаражи колледжа снесут в Коломне

    Александра Перепечаева, Анастасия Сазонова

    Еще два аварийных объекта снесут в Коломне. Это разрушенное здание Протасовской начальной школы и гаражи, которые раньше принадлежали профессиональному колледжу. Об этом сообщила глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова.

    Аварийное здание школы и заброшенные гаражи колледжа снесут в Коломне

    Объекты передали для сноса дирекции капитального строительства, рассказала министр.

    «Это разрушенный фундамент бывшей Протасовской школы площадью порядка 6,5 тысячи квадратных метров и рядом расположенной котельной, а также гаражные строения площадью порядка 0,2 тысячи квадратных метров, ранее принадлежащие профессиональному колледжу «Коломна», — рассказала Наталья Адигамова.

    В ведомстве напомнили, что аварийные здания сносят по поручению губернатора Андрея Воробьева. Освобожденные территории вовлекут в хозяйственный оборот.