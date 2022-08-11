Аварийное здание школы и заброшенные гаражи колледжа снесут в Коломне

Еще два аварийных объекта снесут в Коломне. Это разрушенное здание Протасовской начальной школы и гаражи, которые раньше принадлежали профессиональному колледжу. Об этом сообщила глава Минимущества Подмосковья Наталья Адигамова.

Объекты передали для сноса дирекции капитального строительства, рассказала министр.

«Это разрушенный фундамент бывшей Протасовской школы площадью порядка 6,5 тысячи квадратных метров и рядом расположенной котельной, а также гаражные строения площадью порядка 0,2 тысячи квадратных метров, ранее принадлежащие профессиональному колледжу «Коломна», — рассказала Наталья Адигамова.

В ведомстве напомнили, что аварийные здания сносят по поручению губернатора Андрея Воробьева. Освобожденные территории вовлекут в хозяйственный оборот.